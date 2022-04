Onderzoek: werknemer laat auto vaker staan en wil fietsvergoeding

Werknemers laten vanwege de hoge brandstofkosten de auto vaker staan voor privéritten. Om de trip naar het werk te verduurzamen wordt door personeel vooral naar de werkgever en het Rijk gekeken. Daarbij lijkt met name een vergoeding voor een elektrische fiets een goed alternatief, zo komt naar voren uit onderzoek door Kantar Public in opdracht van de Coalitie Anders Reizen.

Zeker de helft van de werknemers komt momenteel met een vervuilende auto naar het werk, terwijl 41 procent van de werknemers op minder dan 10 kilometer afstand van het werk woont. Volgens het onderzoek zou met name deze groep verleid kunnen worden om voortaan de fiets of de e-bike te pakken. Voordelen naast minder filedruk zijn minder uitstoot en meer beweging, zo klinkt het.

Maar voor hulp bij de aanschaf van een e-bike of het stimuleren van andere duurzame reisoplossingen wordt vooral naar de overheid en werkgevers gekeken. Nog niet de helft van het personeel vindt het zijn eigen verantwoordelijkheid. Verder denken vier op de tien forenzen dat de energie- en brandstofprijzen dit jaar verder zullen stijgen, waarmee alternatieven aantrekkelijker lijken te worden.

Anders Reizen is een samenwerking tussen tientallen bedrijven en organisaties en is ontstaan in de aanloop naar de klimaattop van Parijs in 2015. De samenwerking is goed voor 550.000 werknemers. De ambitie van de coalitie is om de CO2-uitstoot van zakelijke rijders tegen 2030 te hebben gehalveerd ten opzichte van 2016.