Funda ziet concurrentie op woningmarkt flink toenemen

Potentiële kopers van een woonhuis hebben het afgelopen kwartaal fors meer concurrentie gekregen. Huizenplatform Funda meldt dat het aantal contactaanvragen met makelaars in drie maanden met een kwart is gestegen en het aantal bezichtigingsaanvragen met bijna een derde. Ook blijken geïnteresseerden vaker van plan een huis te kopen, waarmee een eerdere afname op dit vlak ten einde komt.

Mensen die een huis willen kopen, hebben tot en met eind maart ook meer vertrouwen gekregen in de woningmarkt. Het gevoel dat nu het goede moment is om een huis te kopen, kwam volgens Funda uit op het hoogste punt in een jaar tijd. Aan de verkoperskant nam dat vertrouwen juist licht af. Dit is ‘ondanks een verdere daling dit kwartaal nog steeds hoog’, zegt Funda-baas Joost Dop.

Maar het komende halfjaar wordt een verschuiving verwacht, met veel minder verkopers die dan nog steeds denken dat het een goed moment is om te verkopen. Volgens Funda omdat zij rekenen op hogere rentes en dalende huizenprijzen.

Makelaarsvereniging NVM zei vorige week te verwachten dat het aanbod op de huizenmarkt dit jaar licht zal stijgen en de prijsstijging wat zal afvlakken. Het eerste kwartaal van dit jaar waren de huizenprijzen volgens de vereniging licht gedaald vergeleken met eind vorig jaar. Het was sinds begin 2019 niet meer voorgekomen dat huizen goedkoper werden dan een kwartaal eerder.