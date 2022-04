Chinese beurzen omhoog na versoepelingen coronaregels Shanghai

De Chinese aandelenbeurzen vonden dinsdag de weg omhoog na versoepelingen van de coronamaatregelen in de Chinese miljoenenstad Shanghai. Een dag eerder leverden de Chinese beurzen nog flink in. Verder keken beleggers uit naar een nieuw Amerikaans inflatiecijfer dat dinsdag wordt verwacht. Dat zou een voorbode kunnen zijn van agressieve renteverhogingen van de Federal Reserve.

Techaandelen zijn minder aantrekkelijker voor beleggers bij stijgende rentes. Grote Amerikaanse techbedrijven leverden maandag fors in.

Shanghai gaat de strenge lockdown in de havenstad versoepelen ondanks een recordaantal coronabesmettingen. Voor een deel van de 26 miljoen inwoners betekent dit dat ze hun huis voor het eerst sinds eind maart weer mogen verlaten. De Chinese autoriteiten maakten maandag melding van ruim 27.500 nieuwe coronabesmettingen. Daarvan werden er ruim 25.000 ontdekt in Shanghai. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft niet-essentiële Amerikaanse medewerkers en hun families opgedragen het Amerikaanse consulaat in Shanghai te verlaten.

Computerspellen

De Chinese autoriteiten keurden voor het eerst in maanden een reeks computerspellen goed, wat zorgen over de beperkingen van de gamingsector verlichtte. Het Chinese techbedrijf Tencent, eigenaar van spellenmaker Riot Games, won daarop 3,5 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong won tussentijds 0,3 procent en de beurs van Shanghai steeg 1,1 procent. Techbedrijf Kuaishou, concurrent van TikTok, verloor bijna 10 procent. Eind vorige maand werd bekend dat de Chinese overheid onlinevideodiensten wil aanpakken.

Elders in Azië was het beeld negatief. De Nikkei in Japan verloor 1,8 procent. Robotmaker Fanuc, een zwaarwegend bedrijf in de Nikkei, verloor 5,3 procent. In Zuid-Korea zakte de Kospi 0,8 procent en de All Ordinaries in Australië sloot 0,5 procent lager.