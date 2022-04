Vakbond CNV roept om hogere thuiswerkvergoeding vanwege inflatie

De thuiswerkvergoeding voor werknemers moet vanwege de inflatie omhoog van 2 naar 3 euro per dag. Daarvoor pleit vakbond CNV. Uit onderzoek van de bond onder duizend thuiswerkers komt naar voren dat de huidige vergoeding van 2 euro per dag door de aanhoudende hoge inflatie niet volstaat.

Ruim zes op de tien ondervraagden kan niet uit met 2 euro per dag. Deze onbelaste vergoeding werd twee jaar geleden vastgesteld, maar ondertussen is alles flink duurder geworden, legt CNV uit. Behalve aan energie, is de thuiswerker ook meer kwijt aan koffie, thee, wc-papier en water.

CNV benadrukt dat een op de drie thuiswerkers helemaal geen vergoeding krijgt. De bond noemt dat een flinke besparing voor werkgevers. Ruim een kwart van de thuiswerkers krijgt wel een kostendekkende vergoeding.