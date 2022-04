Archief Rotterdam vindt namen honderden slachtoffers bombardement

Het onderzoek is afgerond maar nog steeds ontbreken de namen van ruim 160 doden. Dat komt doordat 126 mensen destijds niet meer te identificeren waren en als onbekenden zijn begraven. Ook is van ruim veertig mensen hun identiteit na het onderzoek wel vermoed, maar nog niet bewezen.

Volgens stadsarchivaris Jantje Steenhuis heeft het onderzoek ontzettend veel informatie opgeleverd. ‘Door de persoonlijke verhalen van nabestaanden en grondig onderzoek door Stichting Voorouder weten we beter wie de slachtoffers zijn en waar ze waren tijdens het bombardement. We hebben gemerkt dat vooral de derde generatie op zoek is naar dit ontbrekende stuk in hun persoonlijke geschiedenis. Dat is belangrijk, zeker in het licht van de huidige situatie in Oost-Europa.’

Hulp van nabestaanden

Het Stadsarchief riep vorig jaar mei de hulp in van nabestaanden om de lijst compleet te maken. Toen waren 450 van de 850 namen bekend.

Bij de oorlogshandelingen en het bombardement in Rotterdam kwamen tussen 10 en 14 mei 1940 in totaal ruim 1000 burgers en militairen om het leven. Aan Duitse zijde vielen 125 doden, blijkt uit cijfers van het Stadsarchief.

Het bombardement in de middag van 14 mei 1940 duurde nog geen kwartier en legde nagenoeg het hele centrum van de stad in puin. De daaropvolgende brand hield dagenlang aan. Toen de Duitsers dreigden ook Utrecht te bestoken, capituleerde Nederland.