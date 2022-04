VS halen niet-essentieel personeel weg uit Shanghai

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt niet-essentiële Amerikaanse medewerkers en hun families weg van het Amerikaanse consulaat in Shanghai. Aanleiding is de golf aan coronagevallen in de Chinese stad en de reactie van de autoriteiten daarop.

Eerder op maandag kondigde Shanghai juist een versoepeling van de lockdown aan. Voor een deel van de 26 miljoen inwoners van de de grootste Chinese stad betekende de versoepeling dat ze hun huis voor het eerst sinds eind maart weer mogen verlaten.