Oxfam: belast rijken en grote bedrijven in strijd tegen armoede

Ontwikkelingsorganisatie Oxfam roept overheden op om meer en hogere belastingen in te voeren voor hele rijke mensen en grote bedrijven. Met dat geld moet de extreme armoede in de wereld worden bestreden, schrijft de organisatie in het rapport First Crisis, then Catastrophe.

Oxfam wil dat er een extra belasting komt voor ‘superwinstgevende multinationals’. Als dat in 2020 bij 32 grote bedrijven was gedaan, had dat volgens Oxfam wereldwijd zo’n 95 miljard euro opgeleverd. Ook wordt een Argentijns voorbeeld aangehaald, waar een eenmalige ‘miljonairsbelasting’ 269 miljard Argentijnse pesos (2,2 miljard euro) opbracht.

Volgens Oxfam kunnen 263 miljoen mensen dit jaar nog in extreme armoede belanden, wat betekent dat ze minder dan 1,74 euro per dag te besteden hebben. Eind 2022 leven volgens de organisatie 860 miljoen mensen in extreme armoede als er niets wordt gedaan. De coronapandemie, de stijgende voedselprijzen en de oorlog in Oekraïne zijn belangrijke redenen voor het toenemen van armoede in de wereld, stelt Oxfam.

De ontwikkelingsorganisatie zegt dat de dreigende armoedegolf te wijten is aan gebrekkig overheidsbeleid in de hele wereld. ‘Te lang zijn politieke keuzes gemaakt voor een economisch beleid dat de rijken bevoordeelt en de armsten structureel in de kou laat staan’, aldus Esmé Berkhout van het Nederlandse Oxfam Novib. ‘Er is veel te weinig geïnvesteerd in sociale vangnetten, zorg en een duurzaam voedselsysteem. Ondertussen betalen de allerrijksten nauwelijks belasting.’

Andere belangrijke punten volgens de organisatie zijn het bevorderen van kleinschalige landbouw in arme landen, het kwijtschelden van schulden van de armste landen en meer sociale zekerheid voor die landen. Rijke landen, zoals Nederland, kunnen helpen door steun te geven aan de lokale voedselproductie.