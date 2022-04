Verliezen voor techsector en oliebedrijven op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met koersverliezen de handel uitgegaan. Vooral technologiefondsen hadden het lastig vanwege de stijgende rente en de oliebedrijven kampten met lagere olieprijzen. Ook Twitter stond in de belangstelling door het nieuws dat Elon Musk toch geen bestuurder wordt van het bedrijf. Begin april werd bekend dat de topman van Tesla een belang van ruim 9 procent heeft genomen in Twitter.