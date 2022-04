Veiligheidsberaad: begin mei 50.000 plekken nodig voor Oekraïners

Volgens hem zijn veel gemeenten nog in onderhandeling over honderden of zelfs duizenden plekken. De grote opgave zit volgens hem in het zoeken van nog meer plekken daarna. ‘De makkelijke opvangplekken hebben we inmiddels wel geregeld’, zegt de burgemeester van Nijmegen.

Nu heeft elke regio dezelfde opdracht gekregen om minimaal tweeduizend bedden te regelen. Veel regio’s zitten hier al ver boven. In de volgende stap gaan de burgemeesters over op maatwerk en ‘dan kunnen de getallen uit elkaar gaan lopen’. Als voorbeeld noemt hij een cruiseschip dat niet overal kan liggen.