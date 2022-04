Boete voor laten staan opgeladen elektrische auto bij laadpaal

Een eigenaar van een elektrische auto had bezwaar aangetekend tegen een boete van 95 euro die hij in 2020 kreeg toen hij in Noordwijk zijn voertuig twee uur lang opgeladen bij een laadpaal had laten staan. Een controleur van de gemeente schreef de boete uit toen hij zag dat de auto er al twee uur stond, terwijl het lampje op de laadpaal aangaf dat de accu vol was. Volgens de gemeente Noordwijk is het langdurig bezet houden van een parkeerplek met laadpaal niet toegestaan.

De automobilist vocht zijn boete aan, maar kreeg van het hof dus geen gelijk. De rechter oordeelde dat de automobilist zijn voertuig had moeten verplaatsen toen de accu vol was. Volgens het hof geeft de laadpaal in de regel zelf de verwachte laadtijd aan en bovendien had de bestuurder zelf ook een berekening kunnen maken hoelang het opladen zou duren.