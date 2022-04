CU: volgende keer moet coronatoegangsbewijs uit de wet

De ChristenUnie vindt dat het kabinet de mogelijkheid om op bepaalde plaatsen weer om coronatoegangsbewijzen te vragen uit de wet moet halen. "Een coronatoegangsbewijs in de gereedschapskist houden voor het geval dat, is voor mijn fractie op dit moment niet proportioneel", zei Tweede Kamerlid Mirjam Bikker tijdens een debat over de verlenging van de wet.

Coronatoegangsbewijzen zijn geregeld in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, die al vijf keer is verlengd. Zo'n verlenging wordt pas achteraf aan de Tweede Kamer voorgelegd. Tijdens het debat van maandagavond wordt de verlenging besproken van 1 maart tot 1 juni 2022. Het kabinet kondigde vrijdag al plannen aan voor een zesde verlenging, en wil het coronatoegangsbewijs wel nog als mogelijkheid openhouden.

"We hebben nu nergens een coronatoegangsbewijs en dat heeft geen schadelijke gevolgen", zei Bikker. Dat de mogelijkheid nu niet wordt gebruikt, vindt ze niet goed genoeg. "Ook slapend in de wetgeving vindt de ChristenUnie dat je een inperking van grondrechten zwaar moet wegen", betoogde zij. Ze vindt het daarom beter dat de mogelijkheid "uit de volgende verlenging of een volgend stuk wetgeving wordt gehaald".

Effectief

De ChristenUnie vindt dat het coronatoegangsbewijs onder de huidige omstandigheden niet aantoonbaar effectief is. Dat komt volgens haar door de minder ziekmakende omikronvariant en de huidige vaccinatiegraad. "Natuurlijk kan dat veranderen als er een nieuwe 'variant of concern' is", zei ze erbij. Dan kan volgens haar opnieuw naar wetgeving gekeken worden, en moet ook gekeken worden of het dan grondwettelijk wel proportioneel is. Ze vroeg de minister uit te leggen wanneer de mogelijkheid wel uit de wet kan als dat nu nog niet mogelijk is.

Het coronatoegangsbewijs is al lange tijd een omstreden maatregel. Als coalitiepartij ChristenUnie zich daar inderdaad tegen keert, kan dat betekenen dat er geen meerderheid meer voor bestaat in de Tweede Kamer. Bikker waarschuwde dat het kabinet de bewijzen waarschijnlijk ook al niet meer door de Eerste Kamer zal krijgen.