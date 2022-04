Olie-embargo Rusland steeds een stapje dichterbij, meent Hoekstra

EU-buitenlandchef Josep Borrell, die maandag een vergadering van Hoekstra en zijn EU-collega’s over de Russische oorlog tegen Oekraïne leidde, rekent erop dat het uiteindelijk van zo’n embargo komt. ‘Je weet niks zeker, maar wat je wel ziet is dat ook door het aandringen van een aantal landen waaronder Nederland de discussie steeds voortgaat’, zei Hoekstra na afloop. Bovendien geven de berichten over Russische wandaden in Oekraïne ‘hoe wrang dat ook klinkt, toch wel weer momentum’ voor zulke strafmaatregelen.

Daarbij worden de ministers wel steeds geremd door ‘de wetenschap dat iedereen het moet kunnen dragen’, ook lidstaten die heel afhankelijk zijn van Russische olie. Maar je ziet ‘dat het blijven duwen op dit soort discussies wel degelijk helpt’, aldus Hoekstra. Zo ging het ook met het weren van Russische schepen uit Europese havens, waarvoor sommige landen aanvankelijk niet warm liepen. Dat Nederland andere landen met grote havens bewerkte, heeft uiteindelijk resultaat gehad, zegt de minister.

Zolang een embargo er nog niet in zit, moeten EU-landen zelf hun afhankelijkheid van Russische energie verminderen, stelde Hoekstra zijn collega’s voor. Hij vertelde hen daartoe over de Nederlandse plannen om daarvan af te raken. ‘Ik heb het als een alternatief genoemd. We hebben gewoon niet de luxe om maar op één paard te wedden.’