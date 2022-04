Zomercarnaval Rotterdam dit jaar weer als vanouds

Het Rotterdamse Zomercarnaval is dit jaar voor het eerst sinds 2019 weer in de gebruikelijke vorm te beleven, meldt de organisatie van het drukbezochte evenement. Aan het hoogtepunt van het feest, de straatparade op zaterdag 30 juli, doen ook altijd veel internationale groepen mee. Voor de coronapandemie deden zeker 25 groepen mee, met in totaal ruim 2000 mensen van meer dan 25 nationaliteiten.