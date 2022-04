Al 6,6 miljoen keer belastingaangifte gedaan

Bij de Belastingdienst zijn tot nu toe 6,6 miljoen aangiftes inkomstenbelasting binnengekomen. Dat is ruim twee derde van het totaal dat voor 1 mei verwacht wordt. Volgens de Belastingdienst zijn de eerste zes weken volgens verwachting verlopen.

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) is daar tevreden over: ‘Ik ben blij dat de aangifteperiode voorspoedig verloopt en zoveel mensen hun aangifte al hebben gedaan.’ Hij benadrukt dat het niet voor iedereen eenvoudig is om aangifte te doen en dat de Belastingdienst daarom hulp aanbiedt voor wie dat nodig heeft.

Medewerkers van de Belastingdienst hebben tot nu toe meer dan 25.000 mensen geholpen bij het invullen van hun aangifte. Daarnaast hebben in maart 812.000 mensen de Belastingtelefoon gebeld met een vraag. Mensen kunnen voor hulp ook vaak terecht bij maatschappelijke organisaties zoals bibliotheken, belastingwinkels en vak- en ouderenbonden.

Vorig jaar was er in de eerste week van de aangifteperiode een grote storing en was het een week langer mogelijk om aangifte te doen. Dit jaar hebben mensen nog tot 1 mei om hun belastingaangifte te doen.