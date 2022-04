Leider pro-Russische separatisten claimt inname haven Marioepol

Pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne hebben de haven van Marioepol ingenomen, claimt hun leider. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd.

De Oekraïense strijdkrachten verliezen steeds meer terrein in de zuidelijke stad, maar Marioepol is nog niet volledig in handen van Russische troepen en separatisten. ‘Wat de haven van Marioepol betreft, deze is al onder onze controle’, zei Denis Poesjilin volgens het Russische persbureau RIA Novosti. Hij leidt de separatisten die in de regio Donetsk een eigen volksrepubliek hebben uitgeroepen. Marioepol ligt in het zuiden van deze regio.

Marioepol wordt al weken omsingeld en zwaar onder vuur genomen. De stad is grotendeels vernietigd en er is een tekort aan voedsel, water en medicijnen. Inwoners kunnen via humanitaire corridors naar veiligere gebieden reizen, maar moeten wel over eigen vervoer beschikken.