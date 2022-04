EU bestempelt Russische vliegmaatschappijen als onveilig

De Europese Unie heeft 21 Russische vliegmaatschappijen als onveilig aangemerkt. Rusland heeft veel van hun vliegtuigen opnieuw geregistreerd om EU-sancties te omzeilen, maar dat gaat volgens Brussel in tegen de internationale veiligheidsregels.

De maatschappijen, waaronder belangrijke als Aeroflot en Rossiya, mogen door de maatregel niet naar, van of over de EU vliegen. Maar dat mochten ze al niet door EU-sancties wegens de Russische oorlog tegen Oekraïne. De zwarte lijst van de EU heeft volgens de unie echter ook grote invloed in de rest van de wereld.

Sinds vorige maand mogen Europese bedrijven Russische luchtvaartmaatschappijen geen vliegtuigen meer leasen. Die verloren hun veiligheidspapieren, waardoor carriers honderden toestellen niet meer zouden kunnen gebruiken. Moskou registreerde de vliegtuigen daarop in Rusland en geeft zelf certificaten van luchtwaardigheid af.

‘Dit is niet alleen een duidelijke schending van het internationale burgerluchtvaartverdrag, maar ook een onmiddellijk gevaar voor de veiligheid’, zegt verantwoordelijk eurocommissaris Adina Vălean. Ze bezweert wel dat de maatregel geen nieuwe sanctie is, maar alleen is genomen uit veiligheidsoverwegingen. ‘We vermengen veiligheid niet met politiek.’