VEH: parkeervergunning in jaar tijd iets duurder geworden

De kosten voor een parkeervergunning zijn in een jaar tijd gemiddeld met ruim 1 procent gestegen. In de gemeenten Nijkerk, Meppel, Den Bosch en Utrecht gingen de kosten met meer dan 10 procent omhoog. Zo vroeg de domstad meer geld om de leefbaarheid te verbeteren en financiële tegenvallers op te vangen, meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van onderzoek in de centra van 119 gemeenten.

De organisatie voor huiseigenaren zegt dat het verschil in kosten tussen de binnensteden van de drie grote steden opvalt. Een Amsterdammer is in het centrum vijf keer meer kwijt dan een Rotterdammer en bijna negen keer meer dan iemand die in het centrum van Den Haag woont.

In Nijmegen gingen de kosten voor een eerste parkeervergunning met ruim 73 procent omlaag. Tweede en derde vergunningen werden juist duurder. Ook bezoekers van de stad moeten meer betalen om hun auto kwijt te kunnen. Dit past volgens de VEH in het autoluw maken van de binnenstad.