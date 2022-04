Hotels blijven vluchtelingen opvangen ondanks toename boekingen

Bij de grote Nederlandse hotelketens Fletcher en Van der Valk nemen de boekingen eindelijk weer toe na twee jaar coronacrisis. Toch willen ze zich, ook nu het weer drukker wordt met gasten, in blijven zetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. ‘Dit zit de reguliere business in de weg, maar dat is nu eenmaal zo’, geeft topman Rob Hermans van Fletcher aan.

De directeur benadrukt dat zijn hotels aankomend paasweekend helemaal vol zitten. Tegelijkertijd heeft hij zo’n achthonderd bedden geregeld voor vluchtelingen. Van de circa 110 Fletcher-hotels zijn er acht à negen momenteel volledig ingericht voor de opvang van Oekraïners.

Hermans gaat ervan uit dat de situatie de komende maanden nog niet verandert en dat de bedden ook in de zomer nog niet vrijkomen voor normale gasten. Dat betekent dat Fletcher voor de aan vluchtelingen aangeboden kamers alleen een kostprijsvergoeding krijgt en dus geen normale omzet kan draaien.

Eigen afspraken

Het op straat laten staan van Oekraïners is geen optie, vindt ook Van der Valk. Bij die keten, met ongeveer 75 Nederlandse vestigingen, verschilt het sterk per hotel hoeveel vluchtelingen er tijdelijk onderdak hebben. Daarover hebben de hotels allemaal eigen afspraken gemaakt met gemeenten. Een woordvoerder kan daarom geen cijfers noemen.

Wat het verstrekken van cijfers ook lastig maakt, is dat de vluchtelingen in sommige gevallen maar een paar dagen in de hotels verblijven. Van der Valk vindt dat een hotelkamer geen ideale verblijfplaats is voor de vluchtelingen, vandaar dat meestal het streven is om hen maar kort onderdak te bieden en snel een betere verblijfplaats te zoeken.

Pasen

Eerder lieten EuroParcs en Landal GreenParks al weten ook tijdens Pasen en de meivakantie plekken vrij te houden voor Oekraïense vluchtelingen. De vakantieparken hebben de afgelopen periode op verzoek van gemeenten al vluchtelingen opgevangen en blijven dat de komende tijd doen. Rivaal Roompot gaf vrijdag evenwel aan de komende weken helemaal te zijn volgeboekt en het bedrijf kan daardoor even geen Oekraïners opvangen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) probeert gemeenten er daarom ook toe te bewegen bepaalde opvanglocaties voor een langere periode veilig te stellen. Zo werd maandag bekend dat het A&O-hostel aan de Hogehilweg in Amsterdam langer een opvang kan blijven. Op verzoek van het COA heeft de gemeente Amsterdam besloten om de opvang op die plek met elf maanden te verlengen tot 1 maart 2023. In de tussentijd wordt ook nog gezocht naar een andere locatie in Amsterdam die langer kan worden gebruikt.