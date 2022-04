Deel metaalsector kan gestegen grondstofprijzen niet compenseren

Dat aandeel was voor de Russische invasie van Oekraïne nog de helft. Van de toeleveranciers aan de bouw, de onderhoudsbedrijven en de metaalwarenbedrijven verhoogden bijna alle ondernemers hun verkoopprijzen. Voor 42 procent van de leden van Metaalunie was het verhogen van hun prijzen niet genoeg om helemaal te compenseren voor de hogere prijzen.

Vorige week liet Metaalunie weten het nieuwe cao-akkoord nog niet te kunnen ondertekenen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door de Russische inval in het land zouden er ‘donkeren wolken’ dreigen voor de sector, vandaar dat de organisatie eerst wil overleggen met de eigen achterban. Directeur beleid Jos Kleiboer sloot daarbij niet uit dat Metaalunie binnenkort alsnog akkoord gaat.

Onzekerheid

‘Net als bij het uitbreken van de coronapandemie is de onzekerheid vooral terug te zien in de verwachtingen voor de komende kwartalen’, zo staat in een toelichting van Metaalunie. De oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen voor de prijzen van grondstoffen en energie. Zo zijn Rusland en Oekraïne belangrijke leveranciers van nikkel en aluminium. Daardoor is er onzekerheid in de markt over levertijden en beschikbaarheid van die materialen. Over het eerste kwartaal van dit jaar zijn de leden van Metaalunie overwegend positief. ‘Zo is de orderportefeuille groot en blijft de zoektocht naar nieuw personeel ongekend groot.’

Koninklijke Metaalunie is met bijna 15.000 leden de grootste ondernemersorganisatie in de sector. De leden hebben samen een omzet van 30 miljard euro en er werken ruim 180.000 mensen bij die bedrijven.