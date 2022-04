Cel- en taakstraffen geëist tegen relschoppers bij NAC-stadion

Tegen de verdachten van de rellen bij het NAC-stadion zijn werkstraffen tot tweehonderd uur geëist en celstraffen tot honderd dagen. In de rechtbank in Breda staan maandag de eerste acht van de in totaal 27 verdachten terecht.

Na de nederlaag van NAC tegen NEC (1-2) braken er op zondagmiddag 23 mei 2021 rellen uit bij het stadion in Breda. Politiemedewerkers stonden doodsangsten uit toen ze werden bekogeld met vuurwerk, stenen, dranghekken en bierflesjes. Ze hadden dit geweld niet eerder meegemaakt en repten van een oorlogsgebied.

Verscheidene agenten raakten gewond en politievoertuigen liepen schade op. In totaal claimen de politie, NAC en de gemeente Breda ruim 60.000 euro aan schade die ze willen verhalen op de relschoppers.

Politie was doelwit

De officier van justitie zei dat de rellen veertig tot zestig minuten duurden. ‘De maatschappij weigert te accepteren dat rellen bij voetbalsupporters horen. Hoe moeten ouders aan kinderen uitleggen wat hier gebeurd is’, vroeg ze zich af. ‘De relschoppers waren enkel uit op een gevecht, waarbij de politie het doelwit was. Ze hebben bewust de politie opgezocht en alles in het werk gesteld om agenten te verwonden. Dat is helaas gelukt. Naast het fysieke letsel hebben de ongeregeldheden enorme emotionele impact gehad.’

De officier maakte bij de strafeisen onderscheid tussen het vernielen van goederen en geweld tegen personen. Voor dit laatste zijn hogere straffen geëist. Drie verdachten hoorden celstraffen tegen zich eisen vanaf negentig dagen, waarvan dertig dagen voorwaardelijk.

Schoppen

Een 25-jarige man uit Made hoorde honderd dagen cel tegen zich eisen voor het schoppen en slaan tegen voertuigen van de politie. Hij hoorde de hoogste straf tegen zich eisen, omdat hij eerder tot een taakstraf is veroordeeld voor relschoppen rondom de derby NAC-Willem II in 2018.

Tegen een 37-jarige man uit Breda eiste het Openbaar Ministerie de hoogte taakstraf van tweehonderd uur plus een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Hij kan volgens de officier ‘als behoorlijke relschopper worden aangemerkt’. De man had al een stadionverbod gekregen van de KNVB. ‘Ik ging altijd naar NAC toe. Het is rot dat het nu niet meer kan. Dit had niet mogen gebeuren’, zei de man.

De overige verdachten, onder wie twee minderjarigen, staan de komende dagen terecht. De rechtbank doet op 23 mei in alle zaken gelijktijdig uitspraak.