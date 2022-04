Intensive cares nemen nauwelijks nog coronapatiënten op

De leegloop op de Nederlandse intensive cares zet door. Volgens de laatste cijfers liggen daar in totaal nog 86 coronapatiënten, het laagste aantal sinds 19 juli vorig jaar. Dat zijn er per saldo zeventien minder dan zondag, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De afgelopen 24 uur kwamen slechts vier nieuwe patiënten binnen op de ic’s. Zondag noteerde het LCPS twee nieuwe opnames, zaterdag waren het er zes. Voor het weekend gaven ziekenhuizen achttien nieuwe ic-opnames door aan het LCPS. De cijfers onderstrepen nog eens dat weinig mensen ernstig ziek worden van de omikronvariant van het virus, die al maanden de overhand heeft.

Op verpleegafdelingen kwamen 99 nieuwe patiënten binnen die het coronavirus onder de leden hebben. Doordat de uitstroom uit het ziekenhuis daar lager was dan de instroom, ligt het aantal coronapatiënten op die afdelingen in totaal 48 hoger dan zondag. Alles bij elkaar liggen nu 1474 mensen met het coronavirus in Nederlandse ziekenhuizen.

Het coördinatiecentrum maakt in de cijfers geen onderscheid tussen patiënten die vanwege corona zijn opgenomen en mensen die om een andere reden in het ziekenhuis liggen en toevallig positief zijn getest op het virus. Ze moeten allemaal in isolatie worden verpleegd.