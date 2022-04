Macron wint eerste verkiezingsronde met 27,85 procent van stemmen

Emmanuel Macron heeft de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen gewonnen met 27,85 procent van de stemmen, zo blijkt uit de voorlopige resultaten. De zittende president neemt het in de volgende ronde op tegen de rechtse Marine Le Pen. Zij kreeg 23,15 procent van de stemmen.

De linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon is met 21,95 procent van de stemmen op de derde plek geëindigd. Kiezers konden zondag kiezen uit twaalf kandidaten, bij de tweede ronde op 24 februari gaat het tussen de twee politici met de meeste stemmen in de eerste ronde. Dat zijn net als in 2017 weer Macron en Le Pen.

Bij de eerste ronde van de verkiezingen kwam 73,69 procent van de Franse kiesgerechtigden opdagen. De definitieve verkiezingsuitslag wordt uiterlijk woensdag meegedeeld door de Franse constitutionele raad.