Bijna 28.000 Oekraïners in opvang overheid, 41.700 bedden klaar

In de opvanglocaties van de overheid worden momenteel 27.842 mensen uit Oekraïne opgevangen, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat betekent dat er sinds donderdag ruim 3100 Oekraïners zijn bijgekomen. Het gaat om mensen die zijn gevlucht voor het Russische geweld of mogelijk al in Nederland verbleven en vanwege de oorlog niet meer terug kunnen naar hun thuisland.

Inmiddels zijn er in de 25 veiligheidsregio’s in totaal 41.743 bedden beschikbaar gemaakt voor de opvang van de vluchtelingen. Dat zijn er flink meer dan er donderdag waren: een stijging van 7818. De regio’s spraken vorige maand met het kabinet af dat ze zo snel mogelijk 50.000 opvangplekken zouden creëren.

De Oekraïners die worden opgevangen door particulieren of op een andere manier onderdak hebben, zijn niet in deze opvangcijfers meegenomen.

Verder hebben zich tot nu toe 31.340 Oekraïners geregistreerd bij de gemeenten. Dat zijn er 3406 meer dan afgelopen donderdag het geval was. De inschrijving in de gemeentelijke basisregistratie is belangrijk, omdat de overheid hiermee onder meer voorzieningen kan regelen voor de betrokkenen zoals zorg en onderwijs. In deze cijfers zijn wel de mensen meegeteld die ook op een andere manier worden opgevangen.