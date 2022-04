Marktdeskundige denkt dat benzineprijs verder kan gaan dalen

De brandstofprijzen in Nederland gaan waarschijnlijk met een vertraging dalen, in navolging van de olieprijzen. Dat verwacht marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers. De olie- en brandstofprijzen zijn aan elkaar gekoppeld maar volgens Van Selms worden prijsverhogingen aan de pomp altijd sneller doorgevoerd dan prijsverlagingen.

‘Kijk naar Shell’, zegt hij. ‘Die hebben net miljarden afgeschreven vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat nodigt niet uit tot een prijsverlaging.’ Vorige week maakte het olie- en gasconcern bekend tot 5 miljard dollar af te schrijven op zijn bezittingen in Rusland. Shell wil Rusland verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne.

Er zijn meer factoren die de prijs aan de Nederlandse pomp bepalen zoals de koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Als de dollar duurder wordt ten opzichte van de euro dan zal een daling van de olieprijzen minder impact hebben op de brandstofprijzen.

Daling

De olieprijzen zijn maandag verder gedaald en hebben inmiddels bijna het niveau bereikt van voor de Russische invasie in Oekraïne. Dat komt mede doordat het aantal coronabesmettingen in China blijft toenemen. Dat land is de grootste importeur van olie ter wereld. Ook hebben de lidstaten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) vorige week bekendgemaakt het komende halfjaar een recordaantal vaten uit hun strategische oliereserves op de markt te brengen om de prijs te drukken.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte maandag rond 12.30 uur met 2,5 procent tot 95,76 dollar. De hoogste prijs die op 23 februari werd bereikt, de dag voor de Russische invasie van Oekraïne, was 93,90 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, Europa en Afrika, werd 2,4 procent goedkoper op 100,23 dollar per vat.

Op 23 februari kostte een liter benzine volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemiddeld 2,061 euro en een liter diesel 1,750 euro. De adviesprijzen zijn maandag met 2,229 euro per liter benzine en 2,137 voor een liter diesel nog aanmerkelijk hoger. Daar komt bij dat de prijzen begin april nog fors zijn gedaald doordat het kabinet de accijns op brandstof tijdelijk heeft verlaagd. Maar de adviesprijzen hoeven doorgaans alleen bij tankstations langs de snelweg te worden betaald. Inmiddels kan bij sommige pompen ook alweer voor minder dan 2 euro per liter benzine worden getankt.