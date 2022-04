Protesterende journalist Ovsjannikova werkt voor Die Welt

De Russische journalist Marina Ovsjannikova die bekend werd van een protestactie tegen de oorlog in Oekraïne werkt sinds kort voor de Duitse krant Die Welt. Ovsjannikova stopte bij haar werkgever staatszender het Eerste Kanaal nadat ze in de uitzending een bord omhoog hield waarop stond dat de kijkers worden voorgelogen over de oorlog.