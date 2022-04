Kabinet gaat zich inzetten voor anticorruptiehof

De minister wijst als voorbeeld naar Rusland. De economische basis voor het autocratische regime van president Vladimir Poetin wordt volgens hem gevormd door ‘flagrante corruptie’. Met de aanval op Oekraïne door Rusland wordt de stabiliteit in de hele regio bedreigd.

‘Corruptie door publieke ambtsdragers is niet alleen een financieel probleem, maar het ondermijnt ook de democratie en de rechtsstaat in een land en vergroot de ongelijkheid onder de bevolking. En het is simpelweg misdadig. Niet alleen het land zelf lijdt eronder, corruptie schaadt ook de belangen van andere staten’, zegt Hoekstra in een verklaring.

Het gaat wel een tijd duren voor er zo’n hof is. De bewindsman gaat samen met andere landen steun zoeken voor een anticorruptiehof. Later dit jaar zal Nederland daarom samen met onder meer Canada en Ecuador een conferentie organiseren over de bestrijding van corruptie.

Hoekstra en zijn EU-collega’s spraken maandag met Karim Khan, de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC). Hij praatte de ministers bij over de voortgang van het onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hoekstra kondigde aan 1 miljoen euro extra aan het Strafhof te geven.