Gouden postzegels ter ere van 75e geboortedag Johan Cruijff

Ter ere van Johan Cruijffs 75e geboortedag wordt een speciale 24-karaats gouden postzegel met Cruijffs portret uitgegeven. De oplage is beperkt en de postzegel gaat vijftig euro per stuk kosten.

Per postorganisatie blijft de oplage beperkt tot duizend zegels. Volgens een vertegenwoordiger van de twee uitgevende postorganisaties, het Spaanse Correos en het Caribische FXDC Post, is dat met een reden. ‘De postzegels moeten wel exclusief blijven.’ In Nederland zijn de postzegels te bestellen via de Koninklijke Nederlandse Munt. De zegels worden geleverd in een luxe bewaardoos.

PostNL bracht vijf jaar geleden een zilveren postzegel uit ter nagedachtenis aan Johan Cruijff. Deze postzegel, met een oplage van 1400, was binnen een dag uitverkocht.