Zelensky gaat uit van tienduizenden doden in Marioepol

De Oekraïense president Zelensky gaat ervan uit dat er tienduizenden mensen zijn gedood in de zuidelijke havenstad Marioepol. In en rond de stad wordt al weken zwaar gevochten door Russische en Oekraïense militairen.

De toegang tot Marioepol is vooralsnog erg beperkt, waardoor het moeilijk is voor de Oekraïense regering of waarnemers van de Verenigde Naties om een goed beeld te krijgen van wat er in de stad is gebeurd. Het dodental dat Zelensky noemt is dus nog niet te verifiëren. Dagelijks worden nog evacuatieroutes geopend voor mensen die de stad willen verlaten.

‘Marioepol is vernietigd en er zijn tienduizenden doden, maar ondanks dit stopt Rusland het offensief niet’, aldus de president.

Zelensky zei in een toespraak voor het Zuid-Koreaanse parlement dat Rusland niet stopt, totdat het gedwongen wordt. ‘Rusland brengt nu tienduizenden militairen samen voor een volgende offensief. Wij hebben meer hulp nodig als we deze oorlog willen overleven.’

Volgens de president heeft Rusland een groot deel van de Oekraïense infrastructuur verwoest. Hij zegt dat zeker driehonderd ziekenhuizen kapot zijn gemaakt door de Russen.