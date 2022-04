Onderzoekers zien veel gezondheidsproblemen bij arbeidsmigranten

Ook de taalbarrière en een gebrek aan informatie over de Nederlandse zorg verhogen de drempel voor deze groep om hulp te zoeken. ‘Veel mensen weten niet wat hun rechten zijn en waar ze ondersteuning kunnen krijgen’, aldus de onderzoekers. Ze spraken onder meer met arbeidsmigranten zelf en met gezondheidsprofessionals. Die laatsten zien onder de migranten veel stress, depressie en mensen die overspannen zijn.

‘Door de lange werkdagen is er weinig ruimte voor sociaal contact en ontspanning’, verklaren de onderzoekers. Ze bevestigen het beeld dat de Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten relatief vaak grijpen naar alcohol, drugs of tabak. Harde cijfers daarover ontbreken evenwel.

Slechte omstandigheden

Migranten die bijvoorbeeld in de landbouw, productie of voedingsindustrie werken, hebben vaak te maken met slechte omstandigheden. Het werk dat ze doen is relatief riskant of vies, de werkdruk is hoog en huisvesting ‘laat vaak te wensen over’. Door hun lange werkdagen en een gebrek aan ontspanning raken mensen uitgeput, schetsen de onderzoekers.

Dat mensen hier niet snel naar de dokter gaan, komt volgens de onderzoekers bij ruim een op de drie arbeidsmigranten ook doordat ze weinig vertrouwen hebben in de Nederlandse zorg. ‘Ze denken ook: over een paar maanden ga ik naar Polen, dan ga ik daar wel.’

Volgens de onderzoekers moeten gezondheid en welzijn meer aandacht krijgen in het beleid voor arbeidsmigranten. ‘Stimuleer het beter organiseren van bedrijfsgezondheidszorg en gezonde en veilige werkomstandigheden door uitzendbureaus en werkgevers’, is een ander advies. Ook meer preventie en taalonderwijs kunnen uiteindelijk gezondheidswinst opleveren.