In hoger beroep twee weken cel voor bedreiger Van Dissel

Het gerechtshof in Den Haag heeft maandag een vrouw die RIVM-directeur Jaap van Dissel bedreigde in hoger beroep twee weken cel opgelegd. De 54-jarige Dieuwke P. had in een groepsapp van berichtendienst Telegram beelden geplaatst waarop te zien was hoe ze een vlag, waarop ze had geschreven dat Van Dissel een pedo is, in de brand stak.