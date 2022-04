Gazprom blijft Russisch gas via Oekraïne exporteren

Het Russische gasbedrijf Gazprom blijft gas leveren aan Europa via de gaspijpleiding die via Oekraïne loopt. Dat is volgens het bedrijf in lijn met het verzoek van Europese gebruikers.

Binnen Europa klinkt de roep om een boycot op Russisch gas steeds luider. Maar een importverbod ligt gevoelig omdat die sanctie sommige EU-landen grote economische schade kan toebrengen. De Europese Unie is voor zo’n 40 procent van haar aardgas afhankelijk van Rusland.