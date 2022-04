Rechtszaak voetballer Madueke achter gesloten deuren

De rechtszaak tegen PSV-voetballer Noni Madueke wordt maandagmorgen in de rechtbank van Eindhoven achter gesloten deuren behandeld. De rechter verklaarde dat dat noodzakelijk is omdat openbaarheid goede rechtspleging in de weg zou staan.

De Britse speler Madueke (20) staat terecht omdat hij eind december bij Eindhoven Airport betrapt werd op rijden zonder rijbewijs. Ook toonde hij de politie een vals identiteitsbewijs.

Zijn advocaat vroeg aan het begin van de zitting om publiek en pers te weren bij de politierechter, waar normaal gesproken behandeling van strafzaken voor belangstellenden openbaar is.

De rechter was het met de advocaat eens en stelde dat in dit geval ‘openbaarheid een goede rechtspleging ernstig zou schenden.’ Ook de persoonlijke levenssfeer en de jonge leeftijd van de verdachte was reden om de zaak in het geheim te behandelen. Alleen Madueke zelf, de tolk, de vader van de verdachte en zijn advocaat mogen bij de zitting aanwezig zijn.

De straf die Madueke eventueel krijgt, wordt na de zitting bekendgemaakt.