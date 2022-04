Tesla kan amper exporteren vanuit China door grote vraag daar

De fabrikant van elektrische auto’s Tesla exporteerde vorige maand vanuit de voor het concern belangrijke fabriek in Shanghai maar zestig auto’s. De in totaal bijna 66.000 auto’s die er werden geproduceerd waren bijna allemaal voor de lokale Chinese markt. De binnenlandse vraag naar het merk is erg sterk, meldt de Chinese brancheorganisatie voor personenauto’s CPCA.

De Teslafabriek ligt sinds eind maart stil vanwege een grootschalige lockdown in de miljoenenstad Shanghai. Zondag werden er tienduizenden nieuwe coronabesmettingen gemeld ondanks strenge maatregelen. De lockdown heeft ook al tot verstoringen geleid in de haven van de stad.

Desondanks produceerde Tesla in de fabriek in maart de meeste auto’s sinds december vorig jaar. De productiecijfers van de Chinese vestiging worden nauwlettend in de gaten gehouden door beleggers vanwege de lockdown, maar ook omdat er in de fabriek Tesla’s gemaakt kunnen worden voor andere markten dan China. Tesla heeft zelf nog geen commentaar gegeven op de productiecijfers van maart.

De totale verkoop van auto’s in China dook in maart bijna 11 procent omlaag op jaarbasis tot ruim 1,6 miljoen voertuigen, aldus de CPCA. Maar op maandbasis stegen de verkopen met ruim een kwart. Auto’s die op hernieuwbare energie rijden, zoals elektrische auto’s, werden bovendien veel meer verkocht.