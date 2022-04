Heijmans bij winnaars op Damrak na meevaller in TenneT-zaak

Bouwbedrijf Heijmans was maandag een opvallende stijger op het Damrak na een meevaller in de slepende zaak rond het opzeggen van een contract door netbeheerder TenneT. Het bouwbedrijf hoeft vooralsnog geen schadevergoeding te betalen in de zaak die gaat over de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten. Mogelijk valt daardoor het overgrote deel van een voorziening van 34 miljoen euro die Heijmans eerder nam vrij.

Het aandeel Heijmans noteerde in de vroege handel bij de kleinere fondsen in Amsterdam 3,9 procent hoger. Overigens wordt de kwestie nog in hoger beroep behandeld.

Het sentiment op de Europese beursvloeren was overwegend negatief. De leidende AEX-index in Amsterdam noteerde 1 procent lager op 718,31 punten. Ook in Frankfurt en Londen gingen graadmeters omlaag. Parijs won een fractie. Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week. Als de ECB niet stopt met zijn nog altijd zeer soepele rente- en steunbeleid, dreigt de inflatie te ver op te lopen. Terwijl de inflatie, ook volgens het mandaat van de ECB, juist omlaag moet.

Prosus

Techinvesteerder Prosus (min 3,2 procent) was bij de sterkste zakkers in de AEX-index. De onderneming ging omlaag in het kielzog van de minnen van Chinese techbedrijven eerder in Azië. Dat kwam mede door de toenemende bezorgdheid over de uitbraak van het coronavirus. Daarnaast drukten de oplopende rentetarieven en de aanhoudende tegenwind van strenge regelgeving het sentiment. Prosus heeft een groot belang in het Chinese techfonds Tencent en is daarmee vatbaar voor de grillen op de Chinezen beurzen.

Beleggers verwerkten ook nieuwe cijfers over de producenten- en consumentenprijzen in China. Vooral de prijzen die Chinese fabrieken vragen voor hun producten zijn in maart harder opgelopen dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. Dit werd vooral veroorzaakt door de hogere energieprijzen. Die daalden maandag overigens.

China

Tegenover de impact van de oorlog in Oekraïne zorgt het rondwarende coronavirus in China, waar veel steden op slot zitten, voor een mogelijk mindere vraag naar olie. China is de grootste importeur van olie wereldwijd. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2 procent tot 96,30 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, Europa en Afrika, werd 1,8 procent goedkoper op 100,92 dollar per vat.

De euro was 1,0882 dollar waard, tegen 1,0873 dollar voor het weekend.