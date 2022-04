Gasunie ontwikkelt opslag voor groene ammoniak op Maasvlakte

Gasunie gaat samen met havendienstverlener HES International en tankopslagbedrijf Vopak een terminal ontwikkelen waar groene ammoniak kan worden opgeslagen. Die krijgt een plek op de Rotterdamse Maasvlakte en moet in 2026 in gebruik worden genomen. Met groene ammoniak kan waterstof worden opgeslagen. Op het beoogde terrein is ook ruimte voor de ontwikkeling van een installatie waar ammoniak weer kan worden omgezet naar waterstof.

De drie partijen verwachten dat er straks grote behoefte is aan grootschalige import van groene waterstof in Noordwest Europa. ‘Groene ammoniak als waterstofdrager zal hierin een belangrijke rol spelen’, zo staat in een toelichting. Daarnaast kan groene ammoniak worden gebruikt bij de productie van groene meststoffen. In de toekomst kan het ook worden toegepast als klimaatneutrale scheepsbrandstof.

Groene waterstof wordt geproduceerd door het splitsen van water in waterstof en zuurstof met behulp van hernieuwbare energie. De duurzaam geproduceerde waterstof kan dan bijvoorbeeld worden ingezet in de staal- en chemie-industrie als vervanger van aardgas. Waterstof kan zo bijdragen aan het verkleinen van de afhankelijkheid van Rusland op het gebied van energie. Europa ziet groene waterstof ook als een belangrijke manier om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Vopak heeft wereldwijd zes terminals waar ammoniak wordt opgeslagen. HES heeft op de Maasvlakte een ‘strategische locatie met kadecapaciteit en directe toegang vanaf zee’, valt in een toelichting te lezen. Gasunie is het staatsbedrijf dat de infrastructuur voor gas in Nederland beheert. Het uiteindelijke investeringsbesluit moet nog worden genomen.