Heijmans een van de blikvangers op beurs Amsterdam

Heijmans is maandag naar verwachting een van de blikvangers op de beurs in Amsterdam. Het bouwbedrijf kende een meevaller in de slepende kwestie rond het door TenneT eerder opgezegde contract voor de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten. Daardoor valt mogelijk een groot deel van de eerdere voorziening van 34 miljoen euro vrij die de bouwer eerder opzijlegde voor de kwestie. Verder blijft de oorlog in Oekraïne het sentiment bepalen. De aandacht op de beurs gaat deze week vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

Uit een tussenvonnis in de arbitragezaak bleek in mei vorig jaar dat TenneT rechtmatig handelde toen het contract met het consortium van Heijmans en het Duitse bedrijf Europoles werd verscheurd. Uit een nieuw oordeel van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen komt naar voren dat Heijmans echter geen termijnbedragen aan TenneT hoeft terug te betalen. Daarnaast moet TenneT een deel van het niet betaalde werk alsnog vergoeden. De kwestie wordt nog in hoger beroep behandeld.

Beleggers kijken verder naar nieuwe cijfers over de producenten- en consumentenprijzen in China. Vooral de prijzen die Chinese fabrieken vragen voor hun producten zijn in maart harder opgelopen dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. Dit werd vooral veroorzaakt door de hogere energieprijzen. Voorbeurs ging de prijs van olie wel omlaag. Tegenover de impact van de oorlog in Oekraïne zorgt het rondwarende coronavirus in China, waar veel steden op slot zitten, voor een mogelijk mindere vraag naar olie. China is de grootste importeur van olie wereldwijd.

Hunter Douglas

In Amsterdam is er verder ook aandacht voor Hunter Douglas dat bekendmaakte een uitkoopprocedure te starten vanwege de geplande overname van het bedrijf door investeerder 3G Capital. Het Rotterdamse bedrijf, dat vooral bekend is van de raamdecoratie van Luxaflex, kondigde eind vorig jaar aan dat het wordt overgenomen.

Verder maakte chemiebedrijf Avantium bekend dat het een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met het Zwitserse Sukano. Groothandelsbedrijf B&S Group zei op zijn beurt een meerderheidsbelang te hebben genomen in een Frans beauty-bedrijf.