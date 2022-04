Bezorgdheid over corona en regelgeving drukt beurssentiment China

De aandelenbeurzen van Shanghai en Hongkong doen op de eerste sessie van de nieuwe week een flinke stap terug. De aandelen stonden onder druk door de toenemende bezorgdheid over de uitbraak van het coronavirus. Daarnaast drukten de oplopende rentetarieven en de aanhoudende tegenwind van strenge regelgeving het sentiment. Vooral techbedrijven leverden in.

Beleggers in Chinese aandelen hebben te maken met meerdere uitdagingen in binnen- en buitenland. Zo is in Shanghai sprake van een recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Verder liepen de Chinese fabrieksprijzen harder op dan voorzien en ook is er nog altijd bezorgdheid over de regelgeving waarmee Beijing techbedrijven aanpakt. Ook wezen analisten de oplopende rentes aan als oorzaak van de verliezen op maandag.

De Hang Seng-index in Hongkong verloor 2,8 procent en in Shanghai stond een min van 2,2 procent op de borden. Beijing had eerder beloofd de economie te zullen blijven ondersteunen, maar volgens kenners begint de glans van de eerdere toezeggingen wat te slijten, zeker gelet op de situatie in Shanghai, waar het coronavirus wild om zich heen grijpt. Door de lockdowns in Chinese steden worden bedrijfsactiviteiten geraakt.

Nio

De aankondiging van de Chinese maker van elektrische auto’s Nio (min 6,5 procent) de productie vanwege de lockdowns te staken, had niet alleen effect op de aandelen van het bedrijf zelf. Ook accumakers als Contemporary Amperex Technology en Tianqi Lithium deelden in de malaise met minnen van 8 en 9,3 procent.

Elders in Azië was het beeld ook overwegend negatief. De Nikkei in Japan verloor 0,6 procent, terwijl in Zuid-Korea de Kospi 0,3 procent zakte. De All Ordinaries in Australië sloot nipt hoger.