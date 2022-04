VK: Rusland blijft Loehansk en Donetsk bombarderen

Rusland heeft zich teruggetrokken uit delen van Oekraïne, waaronder rond Kiev, om zich te focussen op het volledig veroveren van de regio Donbas. Loehansk en Donetsk vormen samen die regio en zijn al deels in handen van Rusland en pro-Russische separatisten.

Volgens de Britse inlichtingendiensten hebben Oekraïense soldaten meerdere Russische aanvallen afgeslagen in het gebied. Daarbij zijn tanks, andere voertuigen en artillerie vernietigd.

De Britten waarschuwen maandag ook voor een Russische aanval met fosforgranaten, die een uiterst brandbare stof bevatten die temperaturen kan veroorzaken tot 800 graden Celsius. ‘Aangezien ze in Donetsk al zijn gebruikt, is de kans aanwezig dat ze ook in Marioepol worden ingezet door de Russen.’