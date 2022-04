Export nam in februari 2,8 procent toe, omstandigheden nu minder

Nederland exporteerde in februari 2,8 procent meer goederen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee was de stijging minder sterk dan in januari toen de uitvoer nog met 3,3 procent toenam op jaarbasis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de omstandigheden nu ook minder dan in februari.

Het CBS kijkt in de exportradar, waar de omstandigheden in worden gemeten, vooral naar de situatie op de belangrijke afzetmarkten van Nederland zoals die van buurland Duitsland. Daar is bijvoorbeeld sprake van een afnemend producentenvertrouwen. Dat geldt overigens voor de hele eurozone. Ook verslechterde het oordeel van de Nederlandse ondernemers over hun buitenlandse orderpositie.

Het CBS geeft geen reden op voor het mindere vertrouwen van de bedrijven. Maar het lijkt erop dat dit alles te maken heeft met de impact van de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen en tekorten aan grondstoffen.

De export van goederen is ongeveer driekwart van de totale export. In de tweede maand van het jaar werden vooral meer metaalproducten en transportmiddelen uitgevoerd dan een jaar eerder. Het volume van de goederenimport was in februari 1 procent groter dan in februari 2021. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks.