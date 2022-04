Twijfeltelefoon nu ook te bellen bij vragen over HPV-vaccinatie

De Twijfeltelefoon is in eerste instantie opgericht door het Erasmus MC voor vragen over coronaprikken. Eerst was het de Vaccinatie Twijfeltelefoon, maar deze is in maart verder gegaan als Twijfeltelefoon. Bellers konden inmiddels ook al terecht met vragen over vroege opsporing van darmkanker.

‘Zowel voor HPV-vaccinatie en corona-vaccinatie als voor het bevolkingsonderzoek darmkanker geldt: mensen mogen zelf kiezen of ze het willen, maar ik wil graag dat ze hun keuze maken op basis van correcte informatie. Op dit moment doet veel desinformatie de ronde. Zowel over darmkanker, als over COVID-vaccinatie als over HPV-vaccinatie’, licht Robin Peeters, internist in het Erasmus MC en mede-initiatiefnemer van de Twijfeltelefoon, het initiatief toe.