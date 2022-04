Veiligheidsberaad bespreekt instroom en opvang van Oekraïners

Het Veiligheidsberaad vergadert maandagavond in Utrecht opnieuw over de opvang van Oekraïners. De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s bespreken onder meer de instroom van vluchtelingen, het aantal opvangplekken dat nog moet worden geregeld en de financiële vergoeding van het Rijk, die nog niet rond is. Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel schuiven aan bij de vergadering.