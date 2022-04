KVK: minder startende, meer stoppende ondernemers

Omdat het aantal startende ondernemers veel hoger was dan het aantal stoppers, nam het totaal aantal ondernemingen in Nederland nog toe. Begin april waren dat er ruim 2,2 miljoen. Dat is een toename van 6 procent ten opzichte van 1 april 2021.

Volgens Joris Knoben, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit, geven de cijfers aan dat voor het bedrijfsleven een kantelpunt aangebroken is nu er geen coronasteun meer is. ‘Veel ondernemers worstelen nog met de financiële gevolgen van de pandemie. Tegelijkertijd zijn de energiekosten en inflatie torenhoog. Dat het aantal stoppers en faillissementen oploopt is dan ook geen grote verassing.’

De particuliere beveiliging was een populaire sector in maart met bijna het dubbele aantal starters dan een jaar eerder. In de detailhandel daalde het aantal starters ten opzichte van vorig jaar met 44 procent. Dat geeft vooral aan dat de razendsnelle groei uit de coronatijd verdwenen is. Per saldo bleef het aantal ondernemers in die sector namelijk ongeveer gelijk.

De afgelopen twee jaar was het populair om een webwinkel te beginnen. Knoben verwacht dan ook dat er daar nog wel de nodige van gaan stoppen. ‘Met de heropening van de economie en de terugkeer naar kantoor zijn er wat minder marktkansen voor internetwinkels. Er zijn er zoveel gestart de afgelopen twee jaar dat je daar eigenlijk een ‘shake-out’ met flink wat stoppers zou verwachten.’ De lage kosten om een webwinkel draaiende te houden zijn een mogelijke verklaring dat die trend nog niet zichtbaar is.

Het aantal faillissementen ging opnieuw omhoog nadat er in januari tijdens de lockdown een dip was geweest. Vooral in het westen van het land was er een toename van het aantal bankroete bedrijven.