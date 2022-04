Een man is zondagavond rond 22.45 uur ernstig gewond geraakt door een steekpartij in een hulpverleningsinstelling aan de Noorderkanaalweg in Rotterdam. Het slachtoffer ligt volgens een politiewoordvoerder in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis.

De politie is een onderzoek begonnen. Er is nog niemand aangehouden.