Grootste vakbond Frankrijk prefereert Macron boven Le Pen

De grootste vakbond van Frankrijk, de CFDT, heeft zondag haar leden opgeroepen om op president Emmanuel Macron te stemmen in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Eerder zondag maakten prognoses van de uitslag van de eerste ronde duidelijk dat de keuze op 24 april tussen Macron en Marine Le Pen zal zijn.

De vakbond zei er nadrukkelijk bij dat de oproep om op Macron te stemmen bedoeld is om te voorkomen dat de uiterst rechtse kandidaat Marine Le Pen president wordt. ‘Deze oproep is geen goedkeuring van het beleid van de zittende president, of van zijn programma’, verklaarde de CFDT.

Vrijwel direct na de bekendmaking van de prognoses verklaarden de meeste verliezers welke kandidaat ze zullen steunen in de tweede ronde. Zij zeiden nagenoeg allen, ook de conservatieve kandidate Valerie Pecresse, dat hun voorkeur uitgaat naar Macron. Alleen Eric Zemmour, de meest rechtse kandidaat in het veld, riep zijn volgers op om op Le Pen te stemmen.