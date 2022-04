Russen betogen in Duitse steden tegen ‘Ruslandhaat’

In meerdere Duitse steden zijn Russen en sympathisanten de straat op gegaan om te protesteren tegen zogenoemde Ruslandhaat. Russen in Duitsland zouden het slachtoffer zijn van discriminatie en pesterijen sinds de bloedige Russische invasie in Oekraïne. In Hannover reden de Russen in een konvooi auto’s door de stad, in Frankfurt daarentegen kregen ze geen toestemming voor een autocolonne.