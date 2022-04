Geen incidenten bij marathon in Rotterdam

De marathon in Rotterdam is zondag rustig en zonder incidenten verlopen. Dat laat een woordvoerder van de organisatie weten. Op het evenement kwamen naast duizenden hardlopers ook duizenden toeschouwers af. ‘Bezoekersaantallen zijn altijd een inschatting maar wat we terughoren is dat het drukker was dan in oktober’, aldus een woordvoerder van de organisatie. ‘Toen waren er zo’n 900.000 bezoekers.’