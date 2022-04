Pakkans hardrijders op Belgische snelwegen stijgt binnenkort fors

Hardrijders in België moeten oppassen. Binnenkort staan de flitsapparaten langs de Belgische snelwegen permanent aan. Ook kun je op een boete rekenen bij lagere snelheidsovertredingen. Tegen de zomer moeten de snelheidscontroles fors zijn opgeschroefd, is het streven van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Op dit moment werken flitsers niet altijd of wordt er pas geflitst als de snelheid veel hoger ligt dan is toegestaan. Dat komt omdat er te weinig mensen zijn bij justitie om alle verkeersovertredingen te vervolgen, aldus Vlaamse media.

Nu is er op veel plekken nog een bepaalde tolerantie voordat iemand een proces-verbaal krijgt. Dat is vooral in Brussel en Wallonië het geval. Als je daar bijvoorbeeld wordt geflitst terwijl je 20 kilometer te hard rijdt, kan dat zonder gevolgen blijven. In Vlaanderen wordt gewerkt met quota. De flitsers werken op veel plekken slechts de helft van de tijd, waardoor de pakkans ook minder is.

In de toekomst wordt nog wel een kleine zogenoemde technische marge toegepast om fouten van meettoestellen op te vangen, aangezien die soms een afwijking hebben.