Oostenrijkse kanselier maandag op vredesmissie naar Poetin

Zaterdag was Nehammer nog in Oekraïne, waar hij een ontmoeting had met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Zelenski sprak zaterdag in Kiev ook met de Britse premier Boris Johnson en Europees Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen. In die gesprekken gaf Zelenski aan nog steeds te geloven in een diplomatieke oplossing voor de oorlog in zijn land.

