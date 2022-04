P&O Ferries schort alle overtochten Dover-Calais op tot vrijdag

P&O Ferries heeft alle diensten van Dover naar Calais opgeschort tot Goede Vrijdag, omdat duizenden vrachtwagens vastzitten in Dover, meldt de Britse krant Daily Mail. De verkeerssituatie in Dover is veroorzaakt door een storing bij een Brits IT-systeem dat sinds de brexit elektronisch douaneformulieren afhandelt. De Britse douane-autoriteit HMRC verwacht dat de storing tot minstens maandag duurt.