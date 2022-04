Twee agenten gewond na wedstrijd tussen Heerenveen en Groningen

Supporters van de twee noordelijke clubs kwamen kort na de wedstrijd met elkaar in confrontatie. De ME moest hen aan de zuidzijde van het Abe Lenstra stadion uit elkaar halen. Bij de ingreep raakten de twee speciaal uitgeruste agenten lichtgewond. Over de aard van de verwondingen, de aanleiding en de grootte van de supportersgroep kon de woordvoerster nog niets zeggen. Wel duurde de confrontatie slechts een ‘korte periode, de rust is al vrij snel wedergekeerd’.

De wedstrijd werd met 3-1 gewonnen door de club uit Friesland.